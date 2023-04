Perché la Tunisia potrebbe aver lasciato partire migliaia di migranti verso l’Italia (Di sabato 1 aprile 2023) I dati del Viminale dei giorni scorsi parlano chiaro. Dalle coste tunisine, dal primo gennaio a oggi, c’è stata una media di 180 partenze al giorno indirizzate verso l’Italia. Si potrebbe pensare che tutto questo sia figlio di un esodo dal Paese nordafricano. La Tunisia è stretta nella morsa dell’inflazione, della penuria di generi di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 1 aprile 2023) I dati del Viminale dei giorni scorsi parlano chiaro. Dalle coste tunisine, dal primo gennaio a oggi, c’è stata una media di 180 partenze al giorno indirizzate. Sipensare che tutto questo sia figlio di un esodo dal Paese nordafricano. Laè stretta nella morsa dell’inflazione, della penuria di generi di InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcarlotto56 : RT @ChiranAngelgela: È lo stesso modello #Libia. Forse, e dico forse perché credo ci siamo vicini, non ci sono i lager in #Tunisia. Dovrebb… - dsabatinelli : @OmegaIndi @Natinel900 @silupescu Parli di Africa e, poi, citi solo 2 Paesi dell'Africa: Libia e Tunisia. I primi s… - Mericonci72 : @Abracadabrasims @quellicomeme71 Io pure ho messo alarm sul telefono, soprattutto perché qua in Tunisia siamo un'or… - martinamilani74 : @Controcorrentv Perché è illegale entrare in un paese estero senza documenti. Restino a combattere per una Tunisia… - salvatore_irato : RT @ChiranAngelgela: È lo stesso modello #Libia. Forse, e dico forse perché credo ci siamo vicini, non ci sono i lager in #Tunisia. Dovrebb… -