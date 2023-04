Perché è sciocco vietare per legge le parole straniere (Di sabato 1 aprile 2023) Il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli ha presentato una proposta di legge per la difesa e la tutela della lingua italiana. Si prevedono anche multe che vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro nel caso in cui le norme che obbligano alla traduzione dalla lingua straniera all’italiano non venissero rispettate. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Video-2023-04-01-at-13.52.12.mp4 Che dire? Beh, forse tre cose. La prima l’intenzione potrebbe anche essere lodevole. Lo strumento utilizzato, cioè la legge, è sicuramente inadeguato. Le conseguenze oscillano tra la inutilità assoluta e addirittura forse l’effetto controproducente, con effetti collaterali anche tragicomici. Giacomo Leopardi, che nessuno credo vorrà tacciare di essere un nemico della lingua italiana, sosteneva che le ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 aprile 2023) Il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli ha presentato una proposta diper la difesa e la tutela della lingua italiana. Si prevedono anche multe che vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro nel caso in cui le norme che obbligano alla traduzione dalla lingua straniera all’italiano non venissero rispettate. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Video-2023-04-01-at-13.52.12.mp4 Che dire? Beh, forse tre cose. La prima l’intenzione potrebbe anche essere lodevole. Lo strumento utilizzato, cioè la, è sicuramente inadeguato. Le conseguenze oscillano tra la inutilità assoluta e addirittura forse l’effetto controproducente, con effetti collaterali anche tragicomici. Giacomo Leopardi, che nessuno credo vorrà tacciare di essere un nemico della lingua italiana, sosteneva che le ...

