Perché ChatGPT non funziona in Italia e notizie sui rimborsi degli abbonamenti Plus

Da qualche ora non funziona ChatGPT in Italia e in molti si chiedono se siamo al cospetto di problemi tecnici per il modello di chatbot basato su intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Nessun down o malfunzionamento, semmai il servizio è stato disabilitato in Italia volutamente e per un motivo ben preciso. Il Garante Italiano per la protezione dei dati personali ha disposto la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti Italiani nei confronti di OpenAI. Come conseguenza, l'Autorità ha contestualmente aperto un'istruttoria e ha disposto il blocco immediato del servizio, almeno fino a quando determinati aspetti relativi al trattamento dei dati degli utenti non verranno chiariti.

