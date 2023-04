Per Schlein le scuse di La Russa su via Rasella "non bastano" (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - "Non bastano le scuse di La Russa. Non può riscrivere la storia negando l'antifascismo". La segretaria del Pd Elly Schlein al Festival di politica del Domani replica al presidente del Senato, che ha cercato di chiudere la polemica sulle sue frasi a proposito dell'attentato di via Rasella, l'azione partigiana alla quale i nazisti risposero con il massacro delle Fosse Ardeatine. "Sarà un 25 aprile di lotta: venite tutti e tutte per non permettere a nessuno di riscrivere la storia", ha proseguito Schlein, "in questa maggioranza c'è un problema a pronunciare la parola 'antifascista'. Per noi non è un problema". Apertura al dialogo sul Pnrr "Il governo e la maggioranza ogni giorno dicono un'enormità e lo fanno per non rispondere a due domande: qual è lo stato di attuazione del ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - "Nonledi La. Non può riscrivere la storia negando l'antifascismo". La segretaria del Pd Ellyal Festival di politica del Domani replica al presidente del Senato, che ha cercato di chiudere la polemica sulle sue frasi a proposito dell'attentato di via, l'azione partigiana alla quale i nazisti risposero con il massacro delle Fosse Ardeatine. "Sarà un 25 aprile di lotta: venite tutti e tutte per non permettere a nessuno di riscrivere la storia", ha proseguito, "in questa maggioranza c'è un problema a pronunciare la parola 'antifascista'. Per noi non è un problema". Apertura al dialogo sul Pnrr "Il governo e la maggioranza ogni giorno dicono un'enormità e lo fanno per non rispondere a due domande: qual è lo stato di attuazione del ...

