Per Pasqua e 25 aprile in viaggio 16 milioni di italiani (Di sabato 1 aprile 2023) Oltre 16 milioni gli italiani pronti a partire per Pasqua e 25 aprile. Senza contare 2,5 milioni di indecisi, saranno almeno 8 milioni i vacanzieri Pasquali, di cui il 60% farà 2 notti fuori casa, ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Oltre 16glipronti a partire pere 25. Senza contare 2,5di indecisi, saranno almeno 8i vacanzierili, di cui il 60% farà 2 notti fuori casa, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emergency_ong : A #Pasqua regala un segno di #pace. I nostri #volontari ti aspettano in piazza nel weekend con la #colomba di EMERG… - fanpage : #PapaFrancesco ha fatto visita ai bimbi malati al reparto di Oncologia del Gemelli. Una carezza e tanti doni per i… - repubblica : Papa Francesco torna in Vaticano determinato a presiedere i riti per la Pasqua [di Iacopo Scaramuzzi] - AAdelmoLavorini : @loca_stronza Ti alleni per Pasqua ???? - TravelacademyIt : #travel #news : Per Pasqua e 25 aprile in viaggio 16 milioni di italiani -