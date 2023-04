Pensioni , oggi scattano gli aumenti : tutte le cifre (Di sabato 1 aprile 2023) ...un meccanismo scalare a 6 fasce (di cui avevamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.it )...istitutivo è stato sottoscritto da me il 23 marzo scorso e a breve sarà pubblicato in Gazzetta ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) ...un meccanismo scalare a 6 fasce (di cui avevamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.it )...istitutivo è stato sottoscritto da me il 23 marzo scorso e a breve sarà pubblicato in Gazzetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Forti timori per l'ordine pubblico oggi a Parigi per la 10/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma… - RaiNews : Francia ferma per scioperi e proteste. Secondo i sindacati sono 800mila le persone scese in piazza oggi contro la r… - fabripark931 : @matt1news E poco credibile anche la chiesa in cui tanti somari credono -così come il governo-dacci oggi la nostra… - Roberto_Rosoni : @Canederlie @fanpage I francesi manifestano per avere le pensioni ora, rubandole a quelli che inizieranno ora a lav… - Latina_Oggi : In sessantasette sotto accusa per i certificati falsi Il pm ha chiesto il processo, un’imputata punta sull’abbrevia… -