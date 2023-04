Pensione a 61 anni: l’INPS comunica la notizia più bella, come fare ad andarci (Di sabato 1 aprile 2023) La nuova comunicazione INPS chiarisce l’accesso alla Pensione a 61 anni. Una misura utilissima da sfruttare subito. Il messaggio numero 1100 del 2023 dell’INPS ha chiarito l’accesso alla Pensione anticipata denominata Quota 97,6. Si tratta di una misura poco nota che è il caso di conoscere bene. Chi ha compiuto 61 anni e 7 mesi nel 2024 può accedere a questo anticipo pensionistico. La domanda va presentata entro il primo maggio di quest’anno. Pensione a 61 anni: come funziona – ilovetrading.itQuesto anticipo è riservato a chi svolga attività usuranti. La prima parte della richiesta doveva essere presentata lo scorso anno ed entro il primo maggio tutta la documentazione deve essere in ordine. Entro tale data, ricorda ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) La nuovazione INPS chiarisce l’accesso allaa 61. Una misura utilissima da sfruttare subito. Il messaggio numero 1100 del 2023 delha chiarito l’accesso allaanticipata denominata Quota 97,6. Si tratta di una misura poco nota che è il caso di conoscere bene. Chi ha compiuto 61e 7 mesi nel 2024 può accedere a questo anticipo pensionistico. La domanda va presentata entro il primo maggio di quest’anno.a 61funziona – ilovetrading.itQuesto anticipo è riservato a chi svolga attività usuranti. La prima parte della richiesta doveva essere presentata lo scorso anno ed entro il primo maggio tutta la documentazione deve essere in ordine. Entro tale data, ricorda ...

