Pd: Schlein, 'non voglio più vedere 'signori della tessere' e capibastone' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Un costo intervenire contro i cacicchi? "Posso dire con certezza che avrebbe un costo molto maggiore non essere conseguenti alla promessa di trasparenza e fare finta di non avere anche al nostro interno problemi da risolvere". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena. In Campania, che oggi è stata commissariata, "durante la campagna per il congresso avevo denunciato situazioni opache: non voglio più vedere capibastone, persone che si sentono padrone delle tessere e bisogna essere coerenti con quello che si dice". E comunque, sottolinea Schlein, si è trattato di episodi circoscritti sul tesseramento. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Un costo intervenire contro i cacicchi? "Posso dire con certezza che avrebbe un costo molto maggiore non essere conseguenti alla promessa di trasparenza e fare finta di non avere anche al nostro interno problemi da risolvere". Così la segretaria del Pd, Elly, al Festival del Domani a Modena. In Campania, che oggi è stata commissariata, "durante la campagna per il congresso avevo denunciato situazioni opache: nonpiù, persone che si sentono padrone dellee bisogna essere coerenti con quello che si dice". E comunque, sottolinea, si è trattato di episodi circoscritti sul tesseramento.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Certi amori (tra PD e M5S) non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ecco il nuovo corso del PD di Elly S… - repubblica : Sondaggi politici, Schlein accorcia il distacco da Meloni: 8 punti tra Pd e FdI. Il 51% non ha fiducia nella premie… - repubblica : Sondaggio Noto per Repubblica, Schlein accorcia il distacco da Meloni: 8 punti tra Pd e FdI. Il 51% non ha fiducia… - jurimarini : @PaolaBe42466117 Accuse di comunismo alla Schlein? Non mi risulta. Pure fosse, non credo che qualcuno le abbia mai… - Violea12 : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Le scuse di #LaRussa non bastano: è una storia quotidiana, un tentativo di riscrivere la storia. Non si p… -