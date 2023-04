Pd, Schlein: “Mai più pacchetti di tessere o capibastone” (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non voglio più vedere situazioni opache, pacchetti di tessere e capibastone o persone che si sentono padroni dei circoli, bisogna essere coerenti con quello che si dice”. Lo ha detto Elly Schlein, commentando il commissariamento della federazione Pd di Caserta e del coordinamento regionale della Campania. “Avrebbe un costo molto maggiore – ha detto, ospite dell’iniziativa del Domani a Modena – non essere conseguente alla promessa di trasparenza e rispetto delle regole. Oggi ho nominato Camusso a Caserta e Misiani in Campania, due persone molto autorevoli che stimo e che ringrazio, dovranno fare un un lavoro per rientrare pienamente nel rispetto delle regole del nostro partito. Non voglio, però, che dia l’impressione che abbiamo un problema generalizzato: da segretaria non permetterei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non voglio più vedere situazioni opache,dio persone che si sentono padroni dei circoli, bisogna essere coerenti con quello che si dice”. Lo ha detto Elly, commentando il commissariamento della federazione Pd di Caserta e del coordinamento regionale della Campania. “Avrebbe un costo molto maggiore – ha detto, ospite dell’iniziativa del Domani a Modena – non essere conseguente alla promessa di trasparenza e rispetto delle regole. Oggi ho nominato Camusso a Caserta e Misiani in Campania, due persone molto autorevoli che stimo e che ringrazio, dovranno fare un un lavoro per rientrare pienamente nel rispetto delle regole del nostro partito. Non voglio, però, che dia l’impressione che abbiamo un problema generalizzato: da segretaria non permetterei ...

