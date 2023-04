**Pd: Schlein, 'attuare linea uscita da primarie salvaguardando il pluralismo'** (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Stasera abbiamo questa cena, saremo insieme con Bonaccini, stiamo lavorando per realizzare quello che è l'esito delle primarie, con la linea politica che è emersa, ma al contempo salvaguardando il pluralismo e l'unità del nostro partito in questa fase di rilancio". Così Elly Schlein a margine del Festival del Domani a Modena. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Stasera abbiamo questa cena, saremo insieme con Bonaccini, stiamo lavorando per realizzare quello che è l'esito delle, con lapolitica che è emersa, ma al contempoile l'unità del nostro partito in questa fase di rilancio". Così Ellya margine del Festival del Domani a Modena.

