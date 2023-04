Pd: Furfaro, 'noi con mobilitazioni in difesa sanità pubblica' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Siamo con chi oggi ha manifestato a difesa della sanità pubblica, con i cittadini che vogliono diminuire le liste d'attesa, investire nella medicina di prossimità e nei pronti soccorso, con i medici e gli operatori sanitari che chiedono condizioni di lavoro dignitose". Così Marco Furfaro, capogruppo dem in commissione Affari Sociali, sulle manifestazioni di oggi a difesa del Sistema Sanitario Nazionale. "Un Paese è civile se garantisce universalmente il diritto alla salute ai suoi cittadini. Oggi purtroppo non è più così: milioni di persone rinunciano persino alle cure. La cosa più grave è che gli anni del Covid sembrano non aver insegnato niente a questa destra. Nell'ultima legge di bilancio, il governo anziché incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Siamo con chi oggi ha manifestato adella, con i cittadini che vogliono diminuire le liste d'attesa, investire nella medicina di prossimità e nei pronti soccorso, con i medici e gli operatori sanitari che chiedono condizioni di lavoro dignitose". Così Marco, capogruppo dem in commissione Affari Sociali, sulle manifestazioni di oggi adel Sistema Sanitario Nazionale. "Un Paese è civile se garantisce universalmente il diritto alla salute ai suoi cittadini. Oggi purtroppo non è più così: milioni di persone rinunciano persino alle cure. La cosa più grave è che gli anni del Covid sembrano non aver insegnato niente a questa destra. Nell'ultima legge di bilancio, il governo anziché incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario ...

