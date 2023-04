(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Io ho condiviso molto Elly Schlein su salario minimo e. Dobbiamo mobilitarci e io credo che dobbiamo portare indiallapubblica. Se il Pd non sta lì allora non è utile alla società italiane. Se faremo questo cose, credo che noi possiamo diventare competitivi ancora prima di quanto si pensi".Così Stefanoal Festival de Il Domani a Modena

... i lettiani mugugnano e l'arearivendica almeno uno di quei posti. Ecco perché Elly ha ... 'Noi abbiamo posizioni chiare, non improvvisate, cheavanti da tempo in modo lineare. Se poi ..."Noi abbiamo posizioni chiare e non improvvisate leavanti da tempo in modo lineare. Se ... - Drin Drin cara Elly Schlein , lo hai letto o no che Stefanoè "nettamente contrario" alla ...... il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ... "È un'iniziativa cheavanti assieme alla Fondazione 1563 di Torino. Si parte dall'archivio ...

Pd: Bonaccini, ‘portiamo in piazza milioni persone contro tagli sanità’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Io ho condiviso molto Elly Schlein su salario minimo e sanità. Dobbiamo mobilitarci e io credo che dobbiamo portare in piazza milioni di persone contro i tagli alla sanità ...Riascolta Ritorno al Pd. L'era Schlein e i ragazzi di Monteverde - di Teresa Trillò di Reportage. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.