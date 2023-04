**Pd: Bonaccini, 'no divisioni, Schlein garantisca pluralismo'** (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Che abbia vinto Schlein o Bonaccini ha poca importanza se non sappiamo corrispondere alle aspettative che abbiamo creato. Di strada da fare ce n'è tanta. Io ho già detto che non mi sento né minoranza nè opposizione". Così Stefano Bonaccini al Festival de Il Domani a Modena. Sulla maggior parte delle cose la pensiamo allo stesso modo. "Sul resto, abbiamo il dovere di trovare tutte le mediazioni perché il Pd si presenti ai cittadini con una voce sola. Di divisioni e liti, io non ne posso più. Io di quella storia lì non ne posso più. Quel che Elly deve garantire è che il pluralismo viva nel Pd. Noi abbiamo il dovere di aiutare il Pd". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Che abbia vintoha poca importanza se non sappiamo corrispondere alle aspettative che abbiamo creato. Di strada da fare ce n'è tanta. Io ho già detto che non mi sento né minoranza nè opposizione". Così Stefanoal Festival de Il Domani a Modena. Sulla maggior parte delle cose la pensiamo allo stesso modo. "Sul resto, abbiamo il dovere di trovare tutte le mediazioni perché il Pd si presenti ai cittadini con una voce sola. Die liti, io non ne posso più. Io di quella storia lì non ne posso più. Quel che Elly deve garantire è che ilviva nel Pd. Noi abbiamo il dovere di aiutare il Pd".

