(Di sabato 1 aprile 2023) "Ha vinto Ellyed è la segretaria di tutti. Su gran parte delle cose la pensiamo esattamente allo stesso modo, su altre non la pensiamo allo stesso modo ma non ho dubbi che abbiamo la ...

Io ho sofferto per ledel Pd. Io di quella storia lì non ne posso più. Quel che Elly deve ... Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna Stefano, intervenendo al Festival di ......con i territori che con l'altra sensibilità interna (Panunzi è di Viterbo e sta nell'area)...leader hanno parlato della necessita di aprire una fase nuova e lasciarsi alle spalle le...Che Elly Schlein abbia avuto la meglio su Stefanonon è una notizia, anche se non era scontato. Non tanto per la sorprendente vittoria alle ... che è un modo per nascondere le...

**Pd: Bonaccini, 'no divisioni, Schlein garantisca pluralismo'** Il Tirreno

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Io ho condiviso molto Elly Schlein su salario minimo e sanità. Dobbiamo mobilitarci e io credo che dobbiamo portare in piazza milioni di persone contro i tagli alla sanità ...Roma, 1 apr. (askanews) – “Ha vinto Elly Schlein ed è la segretaria di tutti. Su gran parte delle cose la pensiamo esattamente allo stesso modo, su altre non la pensiamo allo stesso modo ma non ho dub ...