Pd | Bonaccini | ' a europee possiamo battere Fdi e diventare primo partito'

(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "In questo momento non abbiamo l'assillo delle alleanze. Allesi voterà con il proporzionale. Ed è chiaro che lì noi dobbiamo tentare diile disputarci ilposto con Fdi. Abbiamo tutte le possibilità". Così Stefanoal Festival de Il Domani a Modena.

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Io ho condiviso molto Elly Schlein su salario minimo e sanità. Dobbiamo mobilitarci e io credo che dobbiamo portare in piazza milioni di persone contro i tagli alla sanità ...