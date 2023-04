Paura a Fiumicino, una fuga di gas terrorizza i residenti: un uomo ricoverato in codice rosso (Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino. Serata di Paura nel comune aeroportuale quella di ieri, precisamente ad Isola Sacra, dove ad un certo punto si è percepito un forte ed intenso odore di gas dovuto ad una perdita improvvisa. Le cause che hanno innescato la fuoriuscita del gas sono ancora tutte da accertare, ma il fatto sarebbe accaduto all’interno di uno stabile che ha terrorizzato tutti i residenti, tra l’altro mandando in ospedale un cittadino, in codice rosso, probabilmente per una grave intossicazione. Incendio a Fiumicino, le fiamme divorano il deposito dei pescatori di Via delle Carpe Improvvisa fuoriuscita di gas a Fiumicino: individuo in codice rosso Una serata che è stata stravolta da un improvvisa fuoriuscita di gas, che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023). Serata dinel comune aeroportuale quella di ieri, precisamente ad Isola Sacra, dove ad un certo punto si è percepito un forte ed intenso odore di gas dovuto ad una perdita improvvisa. Le cause che hanno innescato la fuoriuscita del gas sono ancora tutte da accertare, ma il fatto sarebbe accaduto all’interno di uno stabile che hato tutti i, tra l’altro mandando in ospedale un cittadino, in, probabilmente per una grave intossicazione. Incendio a, le fiamme divorano il deposito dei pescatori di Via delle Carpe Improvvisa fuoriuscita di gas a: individuo inUna serata che è stata stravolta da un improvvisa fuoriuscita di gas, che ha ...

