Pasqua 2023: italiani e stranieri all'assalto di Firenze e della Toscana (Di sabato 1 aprile 2023) Emanano un forte profumo di vacanza, Firenze e la Toscana. Sarà una Pasqua, questa del 2023, di crescita e di rilancio per il turismo toscano con un incremento di presenze che si stima superiore al 9%. Praticamente si profila un nuovo assalto di turisti. E' quanto emerge dall'indagine realizzata dal Centro studi turistici di Firenze per Toscana Promozione turistica, su un campione di 528 strutture ricettive

