Pasqua 2023, dove andare? Mete perfette per una gita fuori porta, tutte le idee (Di sabato 1 aprile 2023) Pasqua 2023. Anche per quest’anno, la Settimana Santa sta per iniziare, e soprattutto la Santa Pasqua è davvero vicina. Domani sarà la Domenica delle Palme, dopodiché, tempo una settimana e ci saremo. Nel frattempo, poi, la Primavera sta entrando pian piano a regime, e in tal modo le temperature salgono progressivamente, fino a rendere il clima gradevole, e perfetto per trascorrere un po’ di tempo all’aperto, oppure pensare ad una scampagnata fuori. E, infatti, non sono pochi gli italiani che per la Pasqua 2023, infatti, stanno pensando ad una gita fuori porta, magari anche di più giorni, per concedersi un vero momento di benessere e relax. La Pasqua cristiana, ricordiamolo, si celebra la domenica successiva alla prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023). Anche per quest’anno, la Settimana Santa sta per iniziare, e soprattutto la Santaè davvero vicina. Domani sarà la Domenica delle Palme, dopodiché, tempo una settimana e ci saremo. Nel frattempo, poi, la Primavera sta entrando pian piano a regime, e in tal modo le temperature salgono progressivamente, fino a rendere il clima gradevole, e perfetto per trascorrere un po’ di tempo all’aperto, oppure pensare ad una scampagnata. E, infatti, non sono pochi gli italiani che per la, infatti, stanno pensando ad una, magari anche di più giorni, per concedersi un vero momento di benessere e relax. Lacristiana, ricordiamolo, si celebra la domenica successiva alla prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : I Patriarchi e i Capi delle Chiese a #Gerusalemme sperano che il messaggio pasquale incoraggi e dia forza ai cris… - LaStampa : Lo scandalo dei voli gonfiati per Pasqua, da Roma a Catania 369 euro - Federicodenata1 : RT @LICIO15: Il Papa non celebrerà la messa di Pasqua ma 'sarà nella Basilica' - CorriereCitta : Pasqua 2023, dove andare? Mete perfette per una gita fuori porta, tutte le idee - solostyleit : Pasqua a tavola, dalla Fellata al Tortano, i piatti della tradizione napoletana - L'immancabile pastiera e a Pasque… -