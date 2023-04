Parma-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Palermo, match del Tardini valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione ducale, dopo la sconfitta incassata contro il Como, ha bisogno di ripartire per difendere il proprio piazzamento in zona playoff in vista del finale di stagione. I rosanero, dal loro canto, sono tornati alla vittoria nello scorso turno contro il Modena e sperano di concedere il bis per restare davanti agli emiliani. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Tardini valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di. La formazione ducale, dopo la sconfitta incassata contro il Como, ha bisogno di ripartire per difendere il proprio piazzamento in zona playoff in vista del finale di stagione. I rosanero, dal loro canto, sono tornati alla vittoria nello scorso turno contro il Modena e sperano di concedere il bis per restare davanti agli emiliani. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 aprile alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e ...

