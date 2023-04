Papà non deve più pagare gli alimenti alla figlia: i giudici danno ragione all’uomo (Di sabato 1 aprile 2023) Il Tribunale regionale di Salamanca, in Spagna, ha deciso di esonerare un Papà dal pagamento degli alimenti alla figlia 29enne, confermando la decisione che era già stata presa a novembre 2022 dal Tribunale di primo grado. Dal 2005, anno in cui era stato sancito il divorzio dalla donna con cui era sposato, l’uomo aveva versato ogni mese un assegno pari a 125 euro al mese. Nella sentenza vengono spiegate bene le motivazioni, che potrebbero essere prese a esempio anche da altri giudici in futuro. Un Papà potrebbe, infatti, evitare di pagare un mantenimento ai figli se questi risultano essere autonomi a livello economico, ma anche se hanno una formazione già compiuta che gli consenta di accedere al mondo del lavoro. In questo caso, però, vengono indicate ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 1 aprile 2023) Il Tribunale regionale di Salamanca, in Spagna, ha deciso di esonerare undal pagamento degli29enne, confermando la decisione che era già stata presa a novembre 2022 dal Tribunale di primo grado. Dal 2005, anno in cui era stato sancito il divorzio ddonna con cui era sposato, l’uomo aveva versato ogni mese un assegno pari a 125 euro al mese. Nella sentenza vengono spiegate bene le motivazioni, che potrebbero essere prese a esempio anche da altriin futuro. Unpotrebbe, infatti, evitare diun mantenimento ai figli se questi risultano essere autonomi a livello economico, ma anche se hanno una formazione già compiuta che gli consenta di accedere al mondo del lavoro. In questo caso, però, vengono indicate ...

