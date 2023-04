Papa | Meloni | ' gioia per dimissioni da ospedale | Bergoglio esempio per mondo intero'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Le due principali cariche del paese, il papa e Berlusconi, entrambe in ospedale. Ora siamo davvero nelle mani di Giorgia Meloni. - fattoquotidiano : “Papà, questo aereo tira le bombe?”. Alla fiera dei caccia bimbi, adulti e turisti. Poi le scene da Istituto Luce d… - Agenparl : Papa Francesco, Meloni: gioia per notizia dimissioni dall'ospedale Gemelli del Santo Padre -… - marioricciard18 : RT @angela__mauro: #pnrr #mattarella #meloni #trump #papa ma soprattutto #larussa e #Rasella @primapag_tweet su #radio3 a tra poco https://… - antobon2 : RT @angela__mauro: #pnrr #mattarella #meloni #trump #papa ma soprattutto #larussa e #Rasella @primapag_tweet su #radio3 a tra poco https://… -

RIMINI - Ieri sera Giorgia è venuta a trovarci a casa. Ha finalmente accettato quell'invito a cena che da tempo le avevamo rivolto. E' arrivata puntualissima, accompagnata dalla sua amica del cuore ...Per il Premieril programma è ambizioso ma promette riforme che nessuno ha mai fatto prima e ... Un dolore al petto costringeFrancesco a ricoverarsi al Policlinico Gemelli per un'infezione ...... Roberto Cingolani , chestima molto e che potrebbe avvalersi dell'esperienza di Profumo ... il Direttore generale del Gruppo; 3) la nomina per la poltrona di Ad di unstraniero, su cui ...

Papa: Meloni, 'gioia per dimissioni da ospedale, Bergoglio esempio ... La Nuova Sardegna

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Apprendo con gioia la notizia delle dimissioni dall’ospedale Gemelli del Santo Padre. La Sua persona e il Suo magistero sono un esempio, un punto di riferimento per l’Itali ...Papa Francesco"è stato dimesso in mattinata dal policlinico"Gemelli"di"Roma, dove era in cura per una"bronchite infettiva. "Come mi sento Sono ancora vivo. Ho sentito solo un malessere, ma non ho avu ...