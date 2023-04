Papa: La Russa, 'dimissioni motivo di grande sollievo' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Dopo giorni di attesa e trepidazione le dimissioni di Papa Francesco dal Policlinico Gemelli sono motivo di grande sollievo. Abbiamo seguito con attenzione l'evolversi della situazione clinica e siamo stati vicini al Santo Padre auspicando una pronta guarigione. Il suo ritorno in Vaticano è davvero una bella notizia". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Dopo giorni di attesa e trepidazione lediFrancesco dal Policlinico Gemelli sonodi. Abbiamo seguito con attenzione l'evolversi della situazione clinica e siamo stati vicini al Santo Padre auspicando una pronta guarigione. Il suo ritorno in Vaticano è davvero una bella notizia". Così il Presidente del Senato, Ignazio La

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CathedralWall : La Russa contento delle dimissioni del Papa dal Gemelli, così non si parla delle sue #LaRussadimettiti - Tauro_AS : ? Ho firmato un contratto editoriale per scrivere una biografia a fumetti su La Russa intitolata 'Io, Pertini e tut… - zinodoff : RT @MPSkino: La bambina russa disegna la realtà: l'aggressione russa verso donne e bambini ukraini... ...il papà è stato arrestato .… - Toni_ct_1 : RT @staplica: Quelli che, grazie ai commenti contro La Russa, vengono a conoscenza della strage di via Rasella e fanno copia incolla attegg… - afgianas : RT @MPSkino: La bambina russa disegna la realtà: l'aggressione russa verso donne e bambini ukraini... ...il papà è stato arrestato .… -