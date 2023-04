Papa Francesco torna in Vaticano | “Solo un malessere | nessuna paura”

(Di sabato 1 aprile 2023) Al mattino di sabato 1 aprile, come preannunciato,ha lasciato il policlinico Gemelli di Roma dopo 3 giorni di ricovero a causa di un’infezione respiratoria. “Non ho avuto” ha detto ai cronisti all’uscita dall’ospedale, dopo aver salutato sanitari, medici e dirigenti del nosocomio. Ilsarà presente ai riti pasquali della settimana santa, a cominciare da quelli della domenica delle Palme, il 2 aprile in piazza San Pietro. A seguito degli accertamenti, il 31 marzo è arrivata la comunicazione con cui ilufficializzava le dimissioni del Pontefice dall’ospedale.al mattino dell’1 aprile con i cronisti all’uscita dal policlinico Gemelli di Roma. Foto Twitter @vaticannews itIle la coppia che ha perso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - juancarvaticano : RT @MaxMenichetti: Francesco dimesso dal Gemelli. L’abbraccio ad una coppia che ha perso la figlia - themangia : @Pontifex_it Caro Papa Francesco le auguro una pronta guarigione. Che bello vederla poco fa al telegiornale. Un abb… -

10.48dimesso dal Gemelliè stato dimesso dall'ospedale "Gemelli" di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una bronchite infettiva. Prima di lasciare il ...è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi, sabato 1° aprile,e' stato dimesso dal Policlinico Universitario A. ...è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco ...

Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli: "Non ho avuto paura". LIVE Sky Tg24

(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 'Sto bene, vivo', le parole di Papa Francesco lasciano il Policlinico Gemelli. Fonte: Agenzia Vista / ...ROMA (ITALPRESS) - Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una ...