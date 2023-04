Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE (Di sabato 1 aprile 2023) I medici che seguono il Pontefice hanno confermato le sue dimissioni previste per oggi, dopo la bronchite infettiva. "Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme", afferma il Vaticano. Bergoglio dovrebbe presenziare a tutti i riti della Settimana santa Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) I medici che seguono il Pontefice hanno confermato le sue dimissioni previste per, dopo la bronchite infettiva. "Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme", afferma il Vaticano. Bergoglio dovrebbe presenziare a tutti i riti della Settimana santa

