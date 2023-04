Papa Francesco ricomincia dalle Palme: “Sono vivo”. Ai cronisti: “Avete descritto bene la mia malattia”. E consola una coppia (Di sabato 1 aprile 2023) Papa Francesco ha lasciato l'ospedale Gemelli. La sala stampa vaticana scrive: "La mattina di oggi, sabato 1° aprile 2023, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli. Papa Francesco si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Si è fermato davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell'Ospedale, tutti gli infermi e coloro che soffrono per la malattia e la perdita dei loro cari" Leggi su firenzepost (Di sabato 1 aprile 2023)ha lasciato l'ospedale Gemelli. La sala stampa vaticana scrive: "La mattina di oggi, sabato 1° aprile 2023,è stato dimesso dal Policlinico Gemelli.si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Si è fermato davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell'Ospedale, tutti gli infermi e coloro che soffrono per lae la perdita dei loro cari"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - daniele19921 : RT @nonnaangela60: @piaiamarco Per cortesia per anna alessandro mia mamma grazia e la mia famiglia grazie un pensiero particolare per il po… - daniele19921 : RT @GruppoSVittore: @piaiamarco Per ciascuno di noi per le anime del purgatorio per angelo duchessa Romeo arthur axel per me per le ns inte… -