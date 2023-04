Papa Francesco | “Non ho avuto paura” – Video

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – “Sono ancora vivo.? No, non ho”.lascia l’ospedale Gemelli, dove è stato ricoverato mercoledì dopo un malore. Il Pontefice, dopo le dimissioni, si ferma per rispondere alle domande dei cronisti. “So che alcuni di voi hanno passato la notte qui. Grazie, grazie del vostro bel lavoro di informare la gente”, dice. (immagini rainews.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

è stato dimesso dall'ospedale Gemellì di Roma. Bergoglio era stato ricoverato mercoledì 29 marzo per quella che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva. Nel lasciare il ...A cominciare da domani, dunque, per la celebrazione della Domenica delle Palme in piazza San Pietro, il"presiede e celebra tutti i riti, con un celebrante che lo assiste all'altare", ha ...andrà nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Lo ha annunciato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Questa messa " ha precisato il ...

Il Pontefice ha lasciato l'ospedale romano in cui è stato ricoverato mercoledì per una bronchite batterica. Secondo il Vaticano presiederà la celebrazione della domenica delle Palme e riprenderà le… L ...In Argentina c'e' un comfort food, la sopa de carne, che viene tradizionalmente somministrato per ritemprare i convalescenti, e ora a Roma ...