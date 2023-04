Papa Francesco lascia l'ospedale e saluta: A domani! (Di sabato 1 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 "A domani, riposatevi", con queste parole Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli dopo essersi fermato a parlare con la stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 "A domani, riposatevi", con queste paroleil Policlinico Gemelli dopo essersi fermato a parlare con la stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - wltv6 : Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi,… - LoriaRoberta : @Pontifex_it Sua Santita PaPa Francesco con gratulazione per il suo rientro in Vaticano e buon preseguimento di guarigione?? -