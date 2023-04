Papa Francesco dimesso, la notizia dall’ospedale Gemelli: “Sono ancora vivo” (Di sabato 1 aprile 2023) È trascorsa in modo “tranquillo” l’ultima notte di Papa Francesco al policlinico Gemelli di Roma. Lo fanno sapere fonti vaticane all’Ansa: il Santo Padre è ricoverato dallo scorso mercoledì 29 marzo a causa di una bronchite. “Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme”, afferma il Vaticano. Bergoglio dovrebbe presenziare a tutti i riti della Settimana santa. Le sue condizioni Sono migliorate con il passare dei giorni e la Tac ha escluso sia la polmonite che l’ipotesi del Covid. Il mondo ha trattenuto il fiato per le condizioni di Papa Francesco. Il Presidente americano Joe Biden ha scritto su Twitter: “Jill ed io continuiamo a pregare per Papa Francesco e gli inviamo i nostri migliori auguri per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 aprile 2023) È trascorsa in modo “tranquillo” l’ultima notte dial policlinicodi Roma. Lo fanno sapere fonti vaticane all’Ansa: il Santo Padre è ricoverato dallo scorso mercoledì 29 marzo a causa di una bronchite. “Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme”, afferma il Vaticano. Bergoglio dovrebbe presenziare a tutti i riti della Settimana santa. Le sue condizionimigliorate con il passare dei giorni e la Tac ha escluso sia la polmonite che l’ipotesi del Covid. Il mondo ha trattenuto il fiato per le condizioni di. Il Presidente americano Joe Biden ha scritto su Twitter: “Jill ed io continuiamo a pregare pere gli inviamo i nostri migliori auguri per ...

