Papa Francesco dimesso | Domani celebrerò la Domenica delle Palme

(Di sabato 1 aprile 2023)sta bene ed è statodall'ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato da qualche giorno per un'infezione respiratoria. Le cure per la bronchite infettiva che lo ha colpito si sono rivelate adeguate e così è potuto tornare in Vaticano: "Come mi sento? Sono ancora vivo. Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura", ha detto quando è uscito dall'ospedale.Ha confermato che2 aprile, celebrerà la messa per la. E' così probabile che Bergoglio possa essere partecipe anche a tutti i riti della Settimana santa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - vivereitalia : Papa Francesco dimesso dall'ospedale Gemelli 'Sono ancora vivo' - agensir : #PapaFrancesco dimesso dal Gemelli. Uscito dall’Ospedale si è fermato con una coppia di genitori che ha perso la fi… -

Ore convulse per, ma il lieto fine è arrivato. Il Santo Padre è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma: Jorge Mario Bergoglio era stato ricoverato mercoledì per quella che si è rivelata essere una ...Nel lasciare il Policlinico Gemelli, da cui è stato dimesso stamattina dopo tre giorni di ricovero per una bronchite, "è uscito dall'auto e ha salutato le persone presenti". Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso ...Hanno destato molte preoccupazioni, negli ultimi giorni, le condizioni di salute di. Il Pontefice è stato ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma nella giornata di mercoledì 29 marzo e sarebbe prevista per oggi la sua uscita ed il suo ritorno in Vaticano. La notizia ...

Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli: "Non ho avuto paura". LIVE Sky Tg24

Roma, 31 mar. Lo conferma la Santa Sede (LaPresse) – L’equipe medica che sta seguendo Papa Francesco, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna e il favorevole decorso clinico… ...Nella mattina di oggi, 1° aprile, Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da mercoledì pomeriggio, 29 marzo, per fare ritorno in Vaticano. Lo ha comunicato ai ...