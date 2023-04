Papa Francesco dimesso dall' ospedale | Non ho avuto paura

(Di sabato 1 aprile 2023)è statosabato mattina dal policlinico Gemelli di Roma, dove era in cura per una bronchite infettiva. "Ho sentito solo un malessere, ma non ho. Sono ancora vivo", ha detto il pontefice all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - peterkama : Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli. 'Non ho avuto paura. Domani celebrerò la domenica delle Palme' - Giornaleditalia : #PapaFrancescopoliclinicogemelli Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli: 'Celebrerò la domenica della Palme' -

RISTABILITO - Lasciato l'ospedale ilsi è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore e ha pregato per 'tutti gli infermi e coloro che soffrono per la malattia e la perdita dei loro cari', secondo quanto fatto sapere dalle fonti ...ROMA -è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una bronchite infettiva. Prima di lasciare il Policlinico, il Pontefice ha salutato ...è uscito dal Policlinico Gemelli questa mattina . È apparso in buona forma ma con la voce molto bassa, all'uscita dall'ospedale dove era stato ricoverato mercoledì pomeriggio per una ...

Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli: "Non ho avuto paura". LIVE Sky Tg24

Papa Francesco ha lasciato l’ospedale per far ritorno in Vaticano. “La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico ...Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli di Roma, domani sarà alla messa della Domenica delle Palme 2023. Ecco i dettagli delle dimissioni.