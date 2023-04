Papa Francesco dimesso dall’ospedale Gemelli “Sono ancora vivo”

(Di sabato 1 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –è statodi Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una bronchite infettiva. Prima di lasciare il Policlinico, il Pontefice ha salutato il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, i collaboratori e l’equipe dei sanitari che lo hanno assistito. “Ho seguito le cose belle che avete scritto”, ha poi dettoche, lasciando il policlinico, sceso dall’auto si è fermato a conversare con i giornalisti che lo attendevano. Alla domanda, come si sente, ha risposto: “”. “Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”, ha aggiunto. “Domani celebrerò la domenica delle Palme”, ha poi ...

