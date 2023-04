Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli: "Non ho avuto paura" (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo tre giorni ha lasciato il Policlinico tra gli applausi. "Domani celebrerò la domenica delle Palme", ha annunciato. E parlando con i cronisti: "Sono ancora vivo". Uscendo dall'auto e ha salutato le persone presenti e abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro. La premier Meloni: "Apprendo con gioia la notizia delle dimissioni. La Sua persona e il Suo magistero sono un esempio, un punto di riferimento per l'Italia, l'Europa e il mondo intero" Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo tre giorni ha lasciato il Policlinico tra gli applausi. "Domani celebrerò la domenica delle Palme", ha annunciato. E parlando con i cronisti: "Sono ancora vivo". Uscendo'auto e ha salutato le persone presenti e abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro. La premier Meloni: "Apprendo con gioia la notizia delle dimissioni. La Sua persona e il Suo magistero sono un esempio, un punto di riferimento per l'Italia, l'Europa e il mondo intero"

