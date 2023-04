Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - GavinoPala1 : RT @antoniospadaro: La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli. Nel lasciare il Policlinico, Papa Fra… - DanieleMora8 : @MarcoGerva1968 ... Papa Francesco non è il mio papa... Chi lo diceva? -

è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma. Bergoglio era stato ricoverato mercoledì per quella che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva. Prima di lasciare la ...rientra oggi in Vaticano e presiederà i riti di Pasqua. Ieri ha visitato i piccoli ricoverati nel reparto di oncologia del Gemelli e ha battezzato un neonato.è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. "La mattina di oggi, sabato 1° aprile,è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. ...

Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli: "Ho sentito solo un malessere, non ho avuto paura" TGCOM

Papa Francesco ha lasciato stamattina l’ospedale Gemelli, regalando ai fotografi una risata di soddisfazione da trasmettere ai fedeli che erano in ansia per lui. “Prima di lasciare la struttura sanita ...Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma ed è rientrato in Vaticano. Bergoglio era ricoverato da mercoledì scorso, 29 marzo, a causa di una bronchite su base infettiva. In mattin ...