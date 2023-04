Papa Francesco dimesso dal Gemelli (Di sabato 1 aprile 2023) Città del Vaticano , 01 apr. - (Adnkronos) - Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato da mercoledì scorso per un' infezione respiratoria . Bergoglio ha fatto rientro in Vaticano. "Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'équipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Il via libera alle dimissioni di Francesco era arrivato già nel corso della giornata di ieri dopo gli accertamenti. Nel suo ultimo giorno da ricoverato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Città del Vaticano , 01 apr. - (Adnkronos) -è statodal Policlinicodove era ricoverato da mercoledì scorso per un' infezione respiratoria . Bergoglio ha fatto rientro in Vaticano. "Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'équipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Il via libera alle dimissioni diera arrivato già nel corso della giornata di ieri dopo gli accertamenti. Nel suo ultimo giorno da ricoverato il ...

