Papa Francesco dimesso dal Gemelli | “Sono ancora vivo Ammiro chi lavora in ospedale”

(Di sabato 1 aprile 2023) Nella mattinata di oggi, 1 aprile 2023,è statoe ha lasciato l’per far ritorno in Vaticano. All’esterno dell’si è fermato a parlare con i giornalisti, dicendo di “ammirare chiin”. “Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”, le parole del Pontefice ai giornalisti presenti. “Domani celebrerò la dominica delle Palme”. Come si sente? “, sai”. Non si è fermato neanche in, hanno osservato i cronisti: “E’ la cosa più bella sai, fare il prete”. Parlando con un altro giornalista suo conoscente, ha commentato: “Hai visto che macello?”. “Avete fatto un buon lavoro”, ha detto, aggiungendo: “Io leggo sempre il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - francagiansol : Papa Francesco ha lasciato il Gemelli. Prima tappa S. Maria Maggiore. E ringrazia i giornalisti (specialmente la G… - Giovmas : RT @Agenzia_Italia: ?? Papa Francesco ha lasciato il Gemelli: 'Come sto? Ancora vivo' ?? -

10.48dimesso dal Gemelliè stato dimesso dall'ospedale "Gemelli" di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa di una bronchite infettiva. Prima di lasciare il ...è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi, sabato 1° aprile,e' stato dimesso dal Policlinico Universitario A. ...è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco ...

Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli: "Non ho avuto paura". LIVE Sky Tg24

Papa Francesco ha lasciato l’ospedale per far ritorno in Vaticano. “La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico ...Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli di Roma, domani sarà alla messa della Domenica delle Palme 2023. Ecco i dettagli delle dimissioni.