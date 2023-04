Papa Francesco dimesso dal Gemelli | “Non ho avuto paura” Ai cronisti dice | “Ora riposatevi” Domenica messa delle Palme e Angelus

(Di sabato 1 aprile 2023)è statodal Policlinicodi Roma ed è rientrato in Vaticano. Bergoglio era ricoverato da mercoledì scorso, 29 marzo, a causa di una bronchite su base infettiva. In mattinata, il Pontefice aveva tenuto regolarmente la consueta udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, poi il malore nella sua abitazione, la stanza 201 al secondo piano di Casa Santa Marta, e il ricovero al, dove è arrivato in ambulanza e con febbre alta. Dopo tre giorni di degenza e la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale,è tornato in Vaticano. Uscendo dal, Bergoglio si è fermato alcuni minuti all’ingresso principale del Policlinico, scendendo dalla macchina e salutando i malati e i giornalisti che lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - DiDifrancesco : @Pontifex_it Vedere PAPA FRANCESCO che esce dall'ospedale Gemelli , fa fermare la macchina ,scende ed abbraccia i… - the_highsparrow : RT @ultimoranet: La battuta di Papa Francesco mentre esce dall’ospedale: 'Sono ancora vivo' ?? @ultimoranet -

Papa Francesco lascia il Gemelli e abbraccia una coppia che ha perso la figlia nella notte: «Celebrerò la dome ilmessaggero.it

