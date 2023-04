Papa Francesco dimesso dal Gemelli: "Come sto? Ancora vivo" (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Dopo l'ultimo e quasi scontato via libera dato ieri sera dai medici del Gemelli, si attende di momento in momento l'uscita di Papa Francesco dal policlinico romano, dove il Pontefice era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di una bronchite. Bergoglio riprenderà da subito la normale attività. Lo si evince da due fatti: l'annuncio ufficioso che domani, domenica 2 aprile, sarà sul sagrato di San Pietro a presiedere alla messa per la Domenica delle Palme, palme che ancor prima della funzione benedirà all'Obelisco, e poi il battesimo celebrato all'interno del Gemelli. Un Papa, si vede dalle foto distribuite in seguito, sorridente e che ostenta sicurezza. Già da venerdì mattina era chiaro che le condizioni del Pontefice non destassero preoccupazione. In serata poi, è stata diffusa dalla Sala ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Dopo l'ultimo e quasi scontato via libera dato ieri sera dai medici del, si attende di momento in momento l'uscita didal policlinico romano, dove il Pontefice era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di una bronchite. Bergoglio riprenderà da subito la normale attività. Lo si evince da due fatti: l'annuncio ufficioso che domani, domenica 2 aprile, sarà sul sagrato di San Pietro a presiedere alla messa per la Domenica delle Palme, palme che ancor prima della funzione benedirà all'Obelisco, e poi il battesimo celebrato all'interno del. Un, si vede dalle foto distribuite in seguito, sorridente e che ostenta sicurezza. Già da venerdì mattina era chiaro che le condizioni del Pontefice non destassero preoccupazione. In serata poi, è stata diffusa dalla Sala ...

