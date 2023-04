Papa Francesco | ancora vivo | le prime parole dopo le dimissioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, ritorno domani a Santa Marta Il direttore di @HolySeePress, Matteo Bruni, comunica le dimissioni d… - vaticannews_it : Il direttore di @HolySeePress: “#PapaFrancesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi a riposo, preghiera, incomben… - oggisettimanale : #PapaFrancesco dismesso dall’ospedale: “Non ho avuto paura” - cronachecampane : Papa Francesco dimesso dal Gemelli: “Sono ancora vivo” -

Come annunciato già da ieri,è stato dimesso dal policlinico Gemelli. Intorno alle 10.30 di questa mattina, il Pontefice, ricoverato presso l'ospedale romano dallo scorso mercoledì per una bronchite infettiva, ha ..."Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura. Domani celebrerò la domenica delle Palme".lascia il policlinico Gemelli dopo quattro giorni di ricovero e guarda ai prossimi impegni per la Settimana Santa, confermando a Repubblica l'intenzione di andare in Ungheria a fine ...stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli di Roma per far ritorno in Vaticano. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Universit Cattolica, ...

Papa Francesco"è stato dimesso in mattinata dal policlinico"Gemelli"di"Roma, dove era in cura per una"bronchite infettiva. "Come mi sento Sono ancora vivo. Ho sentito solo un malessere, ma non ho avu ...Così Papa Francesco ha risposto ai giornalisti a proposito dei suoi problemi di salute, dopo che è stato dimesso dal Gemelli, arrivando a Santa Marta. Bergoglio era stato ricoverato al policlinico ...