Papa | a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna dopo le dimissioni dal Gemelli

Città del Vaticano , 01 apr. - (Adnkronos) - dopo aver lasciato il Policlinico Universitario A. Gemelli, Papa Francesco si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. "Il Papa si è fermato davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell'Ospedale, tutti gli infermi e coloro che soffrono per la malattia e la perdita dei loro cari", spiega il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

