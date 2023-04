Panico tra i fan dei Maneskin, Ethan rasato a zero prima del concerto: «Ma è uno scherzo?» – Il video e le foto (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo Damiano David, anche Ethan dei Maneskin si è fatto rasare i capelli, o almeno così sembra. Le foto pubblicate sul profilo ufficiale del gruppo musicale pop-rock italiano mostrano il batterista con in mano una lametta, intento a rasarsi i lunghi e fluenti capelli che lo contraddistinguevano. Ma anche Ethan rasato a zero al tavolo di un ristorante; Ethan fuori dal Palaflorio di Bari dove ieri sera, venerdì 31 marzo, la band si è esibita in uno degli eventi principali del proprio palinsesto; e pure un Ethan, senza capelli, scortato da due bodyguard. Cambio di look drastico e improvviso o un pesce d’aprile ben riuscito? I video del concerto del giorno prima nel capoluogo pugliese, dove si vede il ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo Damiano David, anchedeisi è fatto rasare i capelli, o almeno così sembra. Lepubblicate sul profilo ufficiale del gruppo musicale pop-rock italiano mostrano il batterista con in mano una lametta, intento a rasarsi i lunghi e fluenti capelli che lo contraddistinguevano. Ma ancheal tavolo di un ristorante;fuori dal Palaflorio di Bari dove ieri sera, venerdì 31 marzo, la band si è esibita in uno degli eventi principali del proprio palinsesto; e pure un, senza capelli, scortato da due bodyguard. Cambio di look drastico e improvviso o un pesce d’aprile ben riuscito? Ideldel giornonel capoluogo pugliese, dove si vede il ...

