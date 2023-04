Pallanuoto, Serie A1 2022/2023: Telimar Palermo batte Salerno, playoff vicini per i siciliani (Di sabato 1 aprile 2023) Altra vittoria per il Telimar Palermo, che nella ventitreesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile ha battuto per 17-8 la Rari Nantes Salerno avvicinando sempre più il traguardo dei playoff Scudetto che sono ormai a soli tre punti di distanza. A pesare anche la contemporanea sconfitta di Savona con Ortigia, risultato che favorisce ulteriormente i siciliani. Palermo ha approcciato al meglio la partita, chiudendo la prima metà già con otto reti di vantaggio per poi gestire. Al termine dell’incontro il tecnico Baldineti non nasconde la soddisfazione: “All’andata Salerno ci aveva messo in difficoltà, quando si è obbligati a vincere è tutto più difficile ma i ragazzi sono stati bravissimi e hanno messo in vasca una grande prova. ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Altra vittoria per il, che nella ventitreesima giornata dellaA1 dimaschile ha battuto per 17-8 la Rari Nantesavvicinando sempre più il traguardo deiScudetto che sono ormai a soli tre punti di distanza. A pesare anche la contemporanea sconfitta di Savona con Ortigia, risultato che favorisce ulteriormente iha approcciato al meglio la partita, chiudendo la prima metà già con otto reti di vantaggio per poi gestire. Al termine dell’incontro il tecnico Baldineti non nasconde la soddisfazione: “All’andataci aveva messo in difficoltà, quando si è obbligati a vincere è tutto più difficile ma i ragazzi sono stati bravissimi e hanno messo in vasca una grande prova. ...

