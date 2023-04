Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes Salerno vola a Palermo #Salerno - ottopagine : Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes Salerno torna al successo #Salerno - antonellaa262 : La ventunesima giornata di campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto si è conclusa con la vittoria del Posillip… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, C.N.Posillipo-Check Up Rari Nantes Salerno 10-6, Porzio: 'Bravi a reagire, vittoria meritata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, C.N.Posillipo-Check Up Rari Nantes Salerno 10-6, Porzio: 'Bravi a reagire, vittoria meritata' -

quint'ultima, che affronta la proibitivaTrieste del bomber giapponese Inaba. Programma 23 giornata - sabato 1 aprile Palermo Olimpica 14.30 Telimar -- Up R. N. Salerno Arbitri: ...Salerno . Sabato 1° aprile 2023 alle ore 14:30 presso la Piscina Olimpica Comunale di Palermo si svolgerà la ventitreesima giornata del campionato di serie A1 dimaschile tra la- up Rari Nantes Salerno ed il Telimar. La Rari è alla ricerca di più punti possibili in queste ultime 4 giornate per tentare il tutto per tutto, troverà a ......00 presso la Piscina Simone Vitale torna alla vittoria La- Up Rari Nantes Salerno dopo 9 giornate. Termina 13 - 8 la ventiduesima giornata di campionato di serie A1 dimaschile ...

Pallanuoto, Check-up Rari Nantes Salerno-Telimar Pallanuoto 17-8 2a News

La Serie A1 di pallanuoto 2022-2023 emette altri verdetti dopo la 23ma giornata: a tre turni dalla conclusione della regular season, infatti, l’Ortigia batte il Savona per 11-8, conserva i 10 punti di ...StampaSi è tenuta sabato 1° aprile 2023 alle ore 14:30 presso la Piscina Olimpica Comunale di Palermo la ventitreesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile tra la Check-up Rari N ...