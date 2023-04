(Di sabato 1 aprile 2023) Arriva una piccola soddisfazione in quel di Sabadell per, rimontata ieri in semifinale dalle padrone di casa, ad un passo dalla finalissima. In terra iberica la compagine siciliana agguanta la terza piazza nelladial femminile battendo nella finalina le ungheresi del Dunaujvaros per 12-8. Match dominato per la squadra siciliana, devastante soprattutto nell’inizio dell’incontro, con la reazione d’orgoglio dopo la sconfitta di ieri: parziale di 5-1 e da lì gestione fino alla fine (3-1 l’ultimo quarto in favore delle magiare, già comunque molto distanti nel punteggio). Brillano in acqua le azzurre: miglior marcatrice la veterana Valeria Palmieri, super con tre reti al centro, mentre sono due le marcature per Claudia Marletta. A breve ...

Sono sicura che in questo match abbiamo fatto vedere davvero un'ottimae siamo molto orgogliose delle nostre ragazze. Probabilmente dobbiamo imparare a non aver paura di vincere'. Oggi ...Però chissa che la...'. Nel calcio italiano uno dei temi del momento è quello legato alla ... Altre discipline, come la, pur vantando come voi successi altrettanti preziosi e ......" L' Ekipe Orizzonte si aggiudica la supersfida del diciottesimo turno di Serie A1 di... e affronterà la fase playoff dopo la Final Four diLeague in programma a Sabadell (SPA) il ...

Pallanuoto, Champions League 2023: L'Ekipe Orizzonte Catania chiude al terzo posto OA Sport

L’Ekipe Orizzonte gioca ad armi pari la semifinale di Champions League con il Sabadell, ma sono quest'ultime a staccare il pass per la finale ...Sarà derby spagnolo in finale di Champions League 2022-2023 di pallanuoto femminile: per la prima volta nella storia due club dello stesso Paese raggiungono l’ultimo atto della massima competizione ...