PALINSESTI 9-15 APRILE 2023: IL PATRIARCA, LUCE DEI TUOI OCCHI, CI VUOLE UN FIORE (Di sabato 1 aprile 2023) I PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 9 al 15 APRILE 2023. Su Rai1 torna lo show di Francesco Gabbani “Ci VUOLE un FIORE” mentre su Canale 5 la seconda stagione di “LUCE dei TUOI OCCHI” con Anna Valle e la novità “Il PATRIARCA” con Claudio Amendola. Su Tv8 torna “Quattro Matrimoni” con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D –L Sanremo 2023: Tra Palco e Realtà 1°TvM Imma Tataranni (R)M Pretty WomanG Un Passo dal Cielo 7 1°TvV Ci VUOLE un FIORE (Gabbani) NEWS Il Cantante Mascherato D Lo Show dei RecordL Belle & SebastienM Benfica-Inter (Champions League)M LUCE dei Tuo ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 aprile 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 9 al 15. Su Rai1 torna lo show di Francesco Gabbani “Ciun” mentre su Canale 5 la seconda stagione di “dei” con Anna Valle e la novità “Il” con Claudio Amendola. Su Tv8 torna “Quattro Matrimoni” con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D –L Sanremo: Tra Palco e Realtà 1°TvM Imma Tataranni (R)M Pretty WomanG Un Passo dal Cielo 7 1°TvV Ciun(Gabbani) NEWS Il Cantante Mascherato D Lo Show dei RecordL Belle & SebastienM Benfica-Inter (Champions League)Mdei Tuo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : PALINSESTI 9-15 APRILE 2023: IL PATRIARCA, LUCE DEI TUOI OCCHI, CI VUOLE UN FIORE - digitalsat_it : Aprile 2023 sui canali Sky e in streaming su NOW - digitalsat_it : Sabato Rai Sport, (Web e Play) 1 Aprile 2023, diretta Calcio Viareggio Cup, Rugby, Pallavolo - digitalsat_it : Sabato 1 Aprile 2023 Sky Cinema, Bones and All - gianlu_79 : RT @ilvit02: 2 promo in un tweet: ecco a voi i promo di #TheGoodDoctor6, in onda su #Rai2 da venerdì 21 aprile, e #BascoRosso, la nuova sec… -