Pakistan, almeno 12 persone muoiono durante ressa per cibo (Di sabato 1 aprile 2023) almeno 12 persone, tra cui nove donne e tre bambini, sono morte ieri in una ressa scoppiata mentre una folla di poveri raccoglieva generi alimentari gratuiti e denaro nella citta' di Karachi, nel sud ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023)12, tra cui nove donne e tre bambini, sono morte ieri in unascoppiata mentre una folla di poveri raccoglieva generi alimentari gratuiti e denaro nella citta' di Karachi, nel sud ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Pakistan, almeno 12 persone tra cui nove donne e tre bambini, sono morte in una ressa scoppiata mentre una folla di… - MediasetTgcom24 : Pakistan, almeno 12 persone morte durante una ressa per il cibo #Pakistan #1aprile - lisameyerildra1 : L’ICG ha stilato una lista delle crisi mondiali da tener d’occhio:Ucraina, Armenia e Azerbaigian,Iran,Yemen, Etiopi… - GiovanniChiacc3 : @lastoriaeleidee Non solo, anche nel 1971 Nixon falli nel condannare (almeno pubblicamente) le violenze del governo… - MarcoP94732954 : @fanpage Pakistan..si fanno chiamare LA Terra dei puri , ma almeno metá di loro si accoppia tra cugini e i risultat… -