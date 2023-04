Pagelle Juve-Verona: sigillo Kean, Locatelli ovunque VOTI (Di sabato 1 aprile 2023) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Juve-Verona Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Verona, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Juventus: Szczesny 6.5; Gatti 6.5, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cuadrado 6 (65? Kostic 6), Fagioli 6, Locatelli 7, Barrenechea 5 (46? Miretti 6), De Sciglio 6; Milik 6.5 (59? Di Maria 6), Kean 6.5 (59? Vlahovic 6). All. Allegri 6 Verona: Montipò 6.5; Dawidowicz 6, Ceccherini 6 (66? Cabal 6), Magnani 6; Faraoni 6.5 (81? Terracciano 6), Tameze 6, Veloso 5.5 (66? Verdi 5), Depaoli 6.5 (66? Doig 5.5); Duda 5.5; Lasagna 5 (77? Ngonge SV), Gaich 5. All. Zaffaroni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.ntus: Szczesny 6.5; Gatti 6.5, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cuadrado 6 (65? Kostic 6), Fagioli 6,7, Barrenechea 5 (46? Miretti 6), De Sciglio 6; Milik 6.5 (59? Di Maria 6),6.5 (59? Vlahovic 6). All. Allegri 6: Montipò 6.5; Dawidowicz 6, Ceccherini 6 (66? Cabal 6), Magnani 6; Faraoni 6.5 (81? Terracciano 6), Tameze 6, Veloso 5.5 (66? Verdi 5), Depaoli 6.5 (66? Doig 5.5); Duda 5.5; Lasagna 5 (77? Ngonge SV), Gaich 5. All. Zaffaroni ...

