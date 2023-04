Pagelle Inter-Fiorentina 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Fiorentina, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro partita dalle mille occasioni e dalle mille emozioni con i padroni di casa che sprecano almeno cinque palle gol clamorose con Lukaku, Dumfries, Mkhitaryan ed il palo di Barella. La Fiorentina sblocca su calcio d’angolo grazie a Bonaventura e poi è brava a difendere il vantaggio. Decima sconfitta stagionale per Inzaghi, la Fiorentina vola. Inter (3-5-2): Onana 6; Darmian 5, Acerbi 5.5, Bastoni 5 (18’st De Vrij 6); Dumfries 5.5, Barella 5, Brozovic 5 (33’st Dzeko sv), Mkhitaryan 5 (33’st Asllani sv), Gosens 6 (18’st Bellanova 6.5); ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. A San Siro partita dalle mille occasioni e dalle mille emozioni con i padroni di casa che sprecano almeno cinque palle gol clamorose con Lukaku, Dumfries, Mkhitaryan ed il palo di Barella. Lasblocca su calcio d’angolo grazie a Bonaventura e poi è brava a difendere il vantaggio. Decima sconfitta stagionale per Inzaghi, lavola.(3-5-2): Onana 6; Darmian 5, Acerbi 5.5, Bastoni 5 (18’st De Vrij 6); Dumfries 5.5, Barella 5, Brozovic 5 (33’st Dzeko sv), Mkhitaryan 5 (33’st Asllani sv), Gosens 6 (18’st Bellanova 6.5); ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Inter - Lukaku, sembra uno scherzo. Ora la panchina di Inzaghi scotta davvero - passione_inter : Ennesimo scempio nerazzurro LE PAGELLE DI PASSIONE INTER ???? - sportface2016 : #Bonaventura che partita, flop #Lukaku non segna neanche a porta vuota: le pagelle e i voti di #InterFiorentina - ChicoCayetano : RT @clubinter08: #Pagelle #Inter-#Fiorentina: tutta colpa di #Lukaku e #Correa #SanSiro #InterFiore - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Inter-Fiorentina, le pagelle - Barella non si regge in piedi, Bellanova unico che dribbla. Gosens spieghi -