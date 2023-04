Pagano piange la senatrice Elena Marinucci: “Donna dotata di una straordinaria intelligenza” (Di sabato 1 aprile 2023) ROMA – “È con profondo dolore che apprendo della scomparsa della senatrice Elena Marinucci. La senatrice Marinucci, Donna dotata di una straordinaria intelligenza e rara simpatia, è stata nel corso della prima Repubblica un punto di riferimento per la politica abruzzese e italiana, anche grazie alla sua passione e la sua determinazione nel portare avanti le sue battaglie politiche, soprattutto in difesa dei diritti delle donne e dei più deboli. La sua scomparsa rappresenta una perdita incalcolabile per la politica italiana e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Mi unisco al dolore della sua famiglia e dei suoi amici in questo momento difficile, e rendo omaggio alla sua memoria per il contributo prezioso che ha ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 aprile 2023) ROMA – “È con profondo dolore che apprendo della scomparsa della. Ladi unae rara simpatia, è stata nel corso della prima Repubblica un punto di riferimento per la politica abruzzese e italiana, anche grazie alla sua passione e la sua determinazione nel portare avanti le sue battaglie politiche, soprattutto in difesa dei diritti delle donne e dei più deboli. La sua scomparsa rappresenta una perdita incalcolabile per la politica italiana e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Mi unisco al dolore della sua famiglia e dei suoi amici in questo momento difficile, e rendo omaggio alla sua memoria per il contributo prezioso che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pagano_massi : RT @Poesiaitalia: “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di spot c… - beinhals : La ragazza che piange potevo essere io ma purtroppo i peccati si pagano e quindi questa volta vanno a Milano - proiett1 : @oriele__era Neanche se mi pagano , il signor so tutto io , pero piange perche ha bisogno di soldi ! Vai a lavorare coglione ! - 1950milu : @krudesky @ingcent Anche i miei amici sono ospiti, nn pagano niente; li aiutiamo e siamo felici di farlo I films la… - nau_1390 : @FeliciaVondran Appunto sono scioccata da questo... Ok è un film ma nemmeno una reazione per dire es mi ammazzo per… -