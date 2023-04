Pagamento con POS | la nuova frode si aggira tra i bancomat

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Nell’estate del 2022 ha avuto inizio il via libera alle sanzioni per chi non si fosse ancora munito di POS. D’altronde quest’ultimo nel ventunesimo secolo ha raggiunto un valore inimmaginabile, tanto che in molti non possiedono più i contanti. Ma c’è un lato negativo in questo.con POS: cosa sta succedendo? Negli ultimi anni, grazie alla crescente diffusione del POS, si è registrato anche un aumento delle truffe. Il POS è uno dei metodi dipiù sicuri ed è per questo motivo che viene favorito dallo Stato, che può utilizzarlo per tracciare i pagamenti. Pertanto, mentre sono previsti limiti e soglie per le varie categorie di pagamenti in contanti, non ci sono restrizioni per chi utilizza carte di credito,e altre forme di transazioni digitali. Dopo il ritorno alla normalità post-Covid, i ...