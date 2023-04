Pa | sprechi e burocrazia costano a famiglie e imprese 225 miliardi all’anno

(Di sabato 1 aprile 2023) Il cattivo funzionamento della macchina pubblica grava super almeno 225di euro. Il calcolo è della Cgia secondo la quale gli effetti economici di queste criticità, dovrebbero misurare oltre 11 punti di Pil, ovvero attorno ai 225di euro, più del doppio dell’evasione tributaria e contributiva in Italia stimata attorno ai 100di euro l’anno; quasi doppia della spesa sanitaria in Italia (131,7per il 2023); pari al Pil prodotto nel 2021 da tre regioni del Nordest (Trentino A.A., Veneto e Friuli V.G.); di poco sotto alle risorse che il nostro Paese dovrà spendere entro il 2026 con il Pnrr (235). Sebbene abbiamo recuperato qualche posizione sul 2019, ...

... gli, gli sperperi e le inefficienze presenti nella nostrapubblica sono una amara realtà che, purtroppo, hanno e continuano a ostacolare la modernizzazione del Paese". Cam 1 ......di 'regole tortuose e complicate della nostrastatale, mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione (PA), la lentezza della giustizia civile, deficit infrastrutturale, gli...... i mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione, la lentezza della giustizia civile, il deficit infrastrutturale, glinella sanità e nel trasporto pubblico locale restano una spina nel ...

In Italia, gli sprechi e la lentezza della burocrazia, provocano un ammanco di 225 miliardi di euro in un solo anno ...Il cattivo funzionamento della macchina pubblica grava su famiglie e imprese per almeno 225 miliardi di euro all'anno.